Finale di Miracle Workers 3 su Italia1, ci sarà la quarta stagione? (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Finale di Miracle Workers 3 va finalmente in onda su Italia1. Stanotte, 11 maggio, la rete Mediaset trasmetterà gli ultimi episodi della terza stagione della serie comedy antologica con protagonisti Daniel Radcliffe e Steve Buscemi. Lo show era andato in pausa per due settimane prima di mandare in onda il Finale di Miracle Workers 3. La terza stagione ha il sottotitolo di Oregon Trail ed è ambientata nel Far West, in cui gli abitanti di un villaggio nordamericano percorrono la celebre Pista dell'Oregon, che era una delle principali strade migratorie del continente, nella speranza di trovare condizioni di vita migliori. Il gruppo è formato da personaggi bizzarri, tra cui il reverendo Ezekiel Brown (interpretato da Daniel

