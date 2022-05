Donatella Rettore nella bufera | il suo truccatore fa delle rivelazioni molto dure e poi aggiunge | “A Sanremo era …”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Si sta tanto parlando, nelle ultime ore,parole espresse da Gennaro Marchese ovvero colui che per moltissimi anni è stato ildie che da poco è stato licenziato e sostituito da un’altra persona. L’uomo ha rilasciato un’intervista a Cusano Italia Tv nel corso della quale non è mancato l’attacco all’artista. Ma, quali sono state di preciso le sue parole? Gennaro Marchese controGennaro Marchese per oltre 30 anni è stato ildella nota artista italiana. I due hanno iniziato a collaborare nel lontano 1988 fino a pochi mesi fa, e di preciso fino a tre giorni prima dell’inizio del Festival di. In quell’occasione infatti l’artista ...

Advertising

infoitcultura : Donatella Rettore accusata duramente, grossi problemi per la cantante - Ggmar00 : Ahhh cantano Chimica, ditonellapiaga e Donatella rettore INTERNATIONAL #euromierda - sonikmusicnet : Ora in onda: Donatella Rettore - femme fatale - redazionerumors : Donatella Rettore nella bufera, parla l’ex truccatore: “Sono stato fatto fuori” Leggi l'articolo completo su… - radiofmfaleria : Ditonellapiaga - Chimica (ft. Donatella Rettore) -

Tre grandi regine della musica italiana si esibiranno tra il 20 e il 26 maggio: Loredana Bertè eal Teatro Brancaccio (20 e 21) e Patty Pravo all'Auditorium Parco della Musica (26). ...In attesa di calcare per la prima volta il palco dell'Ariston, accompagnata da, Ditonellapiaga debutterà il 14 gennaio 2022 con il suo primo album dal titolo " Camouflage ". Vai ...Si sta tanto parlando, nelle ultime ore, delle parole espresse da Gennaro Marchese ovvero colui che per moltissimi anni è stato il truccatore di Donatella Rettore e che da poco è stato licenziato e ...Gennaro Marchese, per 35 anni truccatore di Donatella rettore. Qualche settimana fa Donatella Rettore è stata ospite di Francesca Fagnani a “Belve”, il programma in seconda serata su Rai 2. La verità ...