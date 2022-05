Conte “chiama” Salvini: sulla guerra la pensa come me. E sfida Draghi: venga in Aula altrimenti… (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dalla guerra ai rapporti con il Pd, dalla legge elettorale al futuro dei 5Stelle. Ospite di Porta a Porta, Giuseppe Conte parla a tutto tondo. Con il consueto piglio da primo della classe. E si sforza di dimostrare di essere un baricentro nel dibattito politico che ha perso da tempo. Conte ‘apre’ a Salvini: sulla guerra la pensa come me Sorprendono le parole sull’avversario di sempre: Matteo Salvini. Più vicino al leader leghista o a Letta? “Nel Pd c’è un processo di riflessione, vediamo dove approderanno”, dice e strizza l’occhio al Carroccio, alleato sul fronte del conflitto russo-ucraino. sulla guerra “sono stato descritto come isolato, ma non mi sono sentito isolato. Se la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dallaai rapporti con il Pd, dalla legge elettorale al futuro dei 5Stelle. Ospite di Porta a Porta, Giuseppeparla a tutto tondo. Con il consueto piglio da primo della classe. E si sforza di dimostrare di essere un baricentro nel dibattito politico che ha perso da tempo.‘apre’ alame Sorprendono le parole sull’avversario di sempre: Matteo. Più vicino al leader leghista o a Letta? “Nel Pd c’è un processo di riflessione, vediamo dove approderanno”, dice e strizza l’occhio al Carroccio, alleato sul fronte del conflitto russo-ucraino.“sono stato descrittoisolato, ma non mi sono sentito isolato. Se la ...

Advertising

SecolodItalia1 : Conte “chiama” Salvini: sulla guerra la pensa come me. E sfida Draghi: venga in Aula altrimenti…… - AnnaB1947 : Egr. Dr. Conte si chiama termovalorizzatore ed è utile per Roma per fare politica ci vuole una visualizzazione del… - rossellamagazza : RT @matteoc1951: Draghi non ti vogliamo noi avevamo un presidente si chiama Conte #DraghimaggiordomodiBiden - Simo07827689 : RT @matteoc1951: Draghi non ti vogliamo noi avevamo un presidente si chiama Conte #DraghimaggiordomodiBiden - LeverendoLovej : @PoliticaPerJedi fino a prova contraria sei tu che ci stai parlando di Conte un giorno si e l'altro pure ... si chiama ossessione! -