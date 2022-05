(Di martedì 10 maggio 2022) ‘Judgement Day’ fino a qualche anno fa indicava un PPV che la WWE teneva solitamente tra maggio e giugno: al giorno d’oggi con questo termine indichiamo la nuovadi, che include Damian Priest e Rhea Ripley, che si è aggiunta alla fazione durante WrestleMania Backlash. La Rated R Superstar grazie a questogruppo ha saputo reinventarsi, tenendo un occhio alle sue origini nel Brood, con l’intento di lanciare le nuove leve della federazione. Priest e Ripley hanno sicuramente un grandissimo potenziale, ma a quanto pare non saranno le uniche superstar che faranno parte dellaunarrivo? Secondo quanto riportato dal PW Insider, sarebbe in arrivo un, il cui nome però non è stato ancora ...

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Presto vedremo un nuovo membro nella stable di Edge - - IGNitalia : 2K Sports e Visual Concepts spegneranno i server di #WWE2K19 e #WWE2K20 il prossimo 30 giugno: le funzioni online n… - TSOWrestling : Il fumetto realizzato dai due ex #WWE diventerà presto un film! #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : I fan stanno creando un ambiente tossico sui social, e Matt Hardy spera che le cose cambino presto #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Carmelo Hayes finisce nel suo mirino: Ricochet tornerà presto a NXT? #TSOW // #TSOS // #WWE -

