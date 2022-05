Ucraina, a Mariupol ci sono ancora 100mila civili (Di martedì 10 maggio 2022) A Mariupol ci sono ancora 100mila civili che vorrebbero lasciare la città e non riescono. Lo ha detto Vadym Boychenko, il sindaco del popoloso centro ucraino, oltre 400mila abitanti prima della guerra. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) Aciche vorrebbero lasciare la città e non riescono. Lo ha detto Vadym Boychenko, il sindaco del popoloso centro ucraino, oltre 400mila abitanti prima della guerra.

