Jack Ryan 4 sarà l'ultima stagione della serie tratta dai libri di Tom Clancy, in fase di sviluppo uno spinoff

Gli episodi di Jack Ryan 4 saranno gli ultimi della serie con star John Krasinski, in fase di sviluppo c'è uno spinoff tratto dai libri di Tom Clancy. Jack Ryan 4 sarà l'ultima stagione della serie tratta dai romanzi di Tom Clancy. Le riprese del capitolo conclusivo della storia prodotta per Prime Video sono attualmente in corso e i produttori stanno già valutando la possibilità di realizzare uno spinoff. John Krasinski ha portato sul piccolo schermo il personaggio di Jack Ryan creato da Tom Clancy.

