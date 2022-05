Incidenti sul lavoro, a Ferrara muore operaio precipitando da un ponteggio al quarto piano (Di martedì 10 maggio 2022) Un operaio di 36 anni di origine egiziana è morto cadendo da un ponteggio a Ferrara, mentre stava smontando l’impalcatura in un cantiere. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore è precipitato dal quarto piano ed è morto sul colpo nonostante l’imbragatura. Sul luogo sono intervenuti il 118 – che ha potuto solo constatare il decesso – e la Polizia per i primi accertamenti, oltre agli ispettori del lavoro. Lunedì sera, sempre nel ferrarese, alla ditta di ceramica Remix di Ostellato un altro incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio di Comacchio di 41 anni, rimasto incastrato con il braccio sinistro in un macchinario. L’uomo è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna. È in prognosi riservata e rischia l’amputazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Undi 36 anni di origine egiziana è morto cadendo da un, mentre stava smontando l’impalcatura in un cantiere. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore è precipitato daled è morto sul colpo nonostante l’imbragatura. Sul luogo sono intervenuti il 118 – che ha potuto solo constatare il decesso – e la Polizia per i primi accertamenti, oltre agli ispettori del. Lunedì sera, sempre nel ferrarese, alla ditta di ceramica Remix di Ostellato un altro incidente sulha coinvolto undi Comacchio di 41 anni, rimasto incastrato con il braccio sinistro in un macchinario. L’uomo è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna. È in prognosi riservata e rischia l’amputazione ...

