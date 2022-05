(Di martedì 10 maggio 2022) Dal raid armato alle lacrime: tutto in pochi secondi. Rapina con finale "a sorpresa" domenica mattina a Milano, dove un ragazzo di 29 anni - un italiano con problemi di tossicodipendenza - è finito in manette dopo aver cercato di...

MilanoToday.it

Ilsi è avvicinato al titolare - un 25ennein quel momento stava fumando una sigaretta all'ingresso con un amico - e gli ha puntato contro un coltello, intimandogli di consegnarli 100 ...Un altra vittima ha denunciato un furto di 28.700 sterline (33.500 euro) dai suoi account dopounl'ha costretta a sbloccare il telefono usando la sua impronta digitale. In un caso ... Il rapinatore che scoppia a piangere durante il colpo: "Scusa, scusa" Prima la minaccia con il coltello, poi le lacrime. Il tutto nel bel mezzo di una rapina. È accaduto domenica mattina presto, intorno alle 7.30, dentro un bar tabacchi di via Giovanni Pierluigi da Pale ...E’ Domenico Tamarisco uno dei quattro rapinatori che giovedì pomeriggio ha fatto irruzione all’interno della gioielleria «Mara Gioielli» di San Giuseppe Vesuviano, finendo in manette in tempo reale ...