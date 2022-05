Il mistero di Lukoil: dopo le dimissioni di Vagit Alekperov, il manager morto con un veleno in corpo era il probabile successore (Di martedì 10 maggio 2022) L’ottavo alto dirigente che muore in circostanze sospette: cosa c’è dietro la morte di Alexander Subbotin, ex ad di Lukoil, presunta vittima di un trattamento sciamanico dopo una sbornia, o forse un’intossicazione? Resa dei conti all’interno del potere putiniano, corsa per mantenere il controllo di certe aziende, ingovernabilità prodotta dalle sanzioni Leggi su lastampa (Di martedì 10 maggio 2022) L’ottavo alto dirigente che muore in circostanze sospette: cosa c’è dietro la morte di Alexander Subbotin, ex ad di, presunta vittima di un trattamento sciamanicouna sbornia, o forse un’intossicazione? Resa dei conti all’interno del potere putiniano, corsa per mantenere il controllo di certe aziende, ingovernabilità prodotta dalle sanzioni

