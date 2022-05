Il centrodestra sta litigando anche in Sicilia (Di martedì 10 maggio 2022) Forza Italia e la Lega non sembrano entusiaste di ricandidare il presidente uscente Musumeci, e la polemica si sta sviluppando principalmente sui giornali Leggi su ilpost (Di martedì 10 maggio 2022) Forza Italia e la Lega non sembrano entusiaste di ricandidare il presidente uscente Musumeci, e la polemica si sta sviluppando principalmente sui giornali

Advertising

Lorenzo32843904 : @vncnzvlln92 Intende elettori del centrodestra D'altronde sta passando all'incasso dopo essere stata l'unica a sceg… - PasqualeCiaccia : Per le elezioni di Frosinone il centrodestra sta portando avanti un'azione molto inclusiva per dare la possibilità… - TreTsun : RT @ardigiorgio: Sulla riforma del catasto modificata per cui sta esultando il centrodestra - ardigiorgio : Sulla riforma del catasto modificata per cui sta esultando il centrodestra - dominiquezero0 : RT @Alberto_zz0: @Fragment_84 @gspazianitesta @AlbertoBagnai La Meloni si sta rivelando di un egoismo incredibile. Per lei conta solo prend… -