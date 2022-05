Haaland, l'ultimo capolavoro di Raiola: "Quanto guadagnerà al City". E la commissione... cifre-choc (Di martedì 10 maggio 2022) Erling Haaland sarà un giocatore del Manchester City. Espressamente richiesto da Pep Guardiola, il centravanti norvegese può essere il tassello finale di un mosaico fantastico, ma al quale manca la vittoria della Champions League. Anche quest'anno il City si è fatto beffare, stavolta in semifinale e in maniera incredibile, facendosi rimontare allo scadere dal Real Madrid che sembrava ormai già eliminato. Il City ha confermato ufficialmente di aver raggiunto un principio di accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento di Haaland dal prossimo primo luglio: restano da definire i dettagli del contratto del norvegese. E chiamali dettagli… Mino Raiola ha infatti lasciato in eredità un super contratto: la richiesta è di 50 milioni di ingaggio, più altri 40 di commissioni. A ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Erlingsarà un giocatore del Manchester. Espressamente richiesto da Pep Guardiola, il centravanti norvegese può essere il tassello finale di un mosaico fantastico, ma al quale manca la vittoria della Champions League. Anche quest'anno ilsi è fatto beffare, stavolta in semifinale e in maniera incredibile, facendosi rimontare allo scadere dal Real Madrid che sembrava ormai già eliminato. Ilha confermato ufficialmente di aver raggiunto un principio di accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento didal prossimo primo luglio: restano da definire i dettagli del contratto del norvegese. E chiamali dettagli… Minoha infatti lasciato in eredità un super contratto: la richiesta è di 50 milioni di ingaggio, più altri 40 di commissioni. A ...

