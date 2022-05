Fedez, un ‘matrimonio’ crollato in mille pezzi: ecco perchè è finita (Di martedì 10 maggio 2022) È strano non vedere più Fedez in sua compagnia. Eppure, la realtà delle cose, è ben differente. Si parla di fine Uno degli artisti più chiacchierati del momento è proprio lui, il marito di Chiara Ferragni, Fedez. In passato più di una volta abbiamo visto l’artista impegnato in collaborazione con altri cantanti. Qualcosa che l’ha portato ad essere vicino a molti volti noti. Pochi però sono a conoscenza di un “matrimonio” che ha visto Fedez come protagonista, e che non è terminato nel migliore dei modi. Ma di cosa si tratta? Leggendo su liberoquotidiano, veniamo a conoscenza di un duo che in passato ha visto protagonista Fedez con un altro volto noto del mondo dello spettacolo. Il loro rapporto è terminato a seguito di un litigio, un qualcosa che li ha portati a mettere per sempre la parola fine a ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 10 maggio 2022) È strano non vedere piùin sua compagnia. Eppure, la realtà delle cose, è ben differente. Si parla di fine Uno degli artisti più chiacchierati del momento è proprio lui, il marito di Chiara Ferragni,. In passato più di una volta abbiamo visto l’artista impegnato in collaborazione con altri cantanti. Qualcosa che l’ha portato ad essere vicino a molti volti noti. Pochi però sono a conoscenza di un “matrimonio” che ha vistocome protagonista, e che non è terminato nel migliore dei modi. Ma di cosa si tratta? Leggendo su liberoquotidiano, veniamo a conoscenza di un duo che in passato ha visto protagonistacon un altro volto noto del mondo dello spettacolo. Il loro rapporto è terminato a seguito di un litigio, un qualcosa che li ha portati a mettere per sempre la parola fine a ...

Advertising

Ride80Free : @ale_gioiajmk Erano al matrimonio di fedez e ferragni e c'erano pure Ilary e Totti capito! - Happycurlygirl_ : RT @lastgiuli: pisciandomi per il finto matrimonio tra vittoria e luis lei ha già vinto ad un anno - FrancescaIngrav : RT @lastgiuli: pisciandomi per il finto matrimonio tra vittoria e luis lei ha già vinto ad un anno - xdaydrxms : RT @lastgiuli: pisciandomi per il finto matrimonio tra vittoria e luis lei ha già vinto ad un anno - KitriVariation : @Fedez @apaatica Lei è già vestita di bianco per il matrimonio ?? -

Sgarbi offende Fedez e Chiara Ferragni: 'Vecchia befana con...' ...Sgarbi e i Ferragnez Non è la prima volta che Vittorio Sgarbi attacca pubblicamente Fedez e Chiara Ferragni. Sui social network si è scagliato contro la coppia in occasione del loro matrimonio ... Chiara Ferragni rivela un retroscena particolare su un suo ex fidanzato: cosa faceva Tutti ricorderanno che Fedez le fece la proposta di matrimonio durante il suo concerto, emozionando tutti i fan presenti e ovviamente Chiara che non si aspettava di vivere un momento così bello. ... ...Sgarbi e i Ferragnez Non è la prima volta che Vittorio Sgarbi attacca pubblicamentee Chiara Ferragni. Sui social network si è scagliato contro la coppia in occasione del loro...Tutti ricorderanno chele fece la proposta didurante il suo concerto, emozionando tutti i fan presenti e ovviamente Chiara che non si aspettava di vivere un momento così bello. ...