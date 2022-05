Chi erano i figli di Nick Cave, Jethro e Arthur (Di martedì 10 maggio 2022) Scopriamo assieme chi erano Jethro e Arthur, i due figli di Nick Cave deceduti a distanza di 7 anni: Arthur nel 2015, dopo essere caduto da una scogliera, e Jethro nel maggio del 2022. Nick Cave ha recentemente perso un secondo figlio, Jethro, in circostanze non ancora note, dopo che nel 2015 aveva dovuto dire addio ad Arthur, 15 anni, a causa di un terribile incidente che ha comprensibilmente lasciato una profonda ferita nell'animo del celebre cantautore australiano. Jethro Lazenby era nato a Melbourne nel 1991: nel corso della sua vita il ragazzo aveva lavorato nel mondo dello spettacolo sia come modello che come attore. Jethro ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 10 maggio 2022) Scopriamo assieme chi, i duedideceduti a distanza di 7 anni:nel 2015, dopo essere caduto da una scogliera, enel maggio del 2022.ha recentemente perso un secondoo,, in circostanze non ancora note, dopo che nel 2015 aveva dovuto dire addio ad, 15 anni, a causa di un terribile incidente che ha comprensibilmente lasciato una profonda ferita nell'animo del celebre cantautore australiano.Lazenby era nato a Melbourne nel 1991: nel corso della sua vita il ragazzo aveva lavorato nel mondo dello spettacolo sia come modello che come attore.ha ...

