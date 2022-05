Antonella Clerici intossicata | Bruttissima disavventura

(Di martedì 10 maggio 2022) Purtroppo in data odierna, il consueto programma dinon è andato in onda, lasciando spazio alle repliche. Cos’è successo? Una delle più amate conduttrici del piccolo schermo,è sempre pronta a strappare una risata al suo fidato pubblico con il programma E’ Sempre Mezzogiorno. Tante gustose leccornie nonché attività interattive che coinvolgono anche i telespettatori da casa.-Altranotizia (Fonte: Google)Ma oggi 10 maggio, si è assistito alla messa in onda di una puntata un po’ particolare che non è passata inosservata, gettando nella preoccupazione i suoi fan che hanno carpito ci fosse qualcosa che non andasse. Ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore., salta ...

Advertising

SerieTvserie : È sempre mezzogiorno, salta la diretta. Antonella Clerici: “Non sono stata tanto bene” - Claudio89361433 : RT @Baccotvnews: ??Sale il day time di #Rai1. #StorieItaliane 19,6% batte #Mattino5 18,4%. Antonella Clerici sfiora il 18% con #Esempremezz… - Silvia_Mio86 : RT @Baccotvnews: ??Sale il day time di #Rai1. #StorieItaliane 19,6% batte #Mattino5 18,4%. Antonella Clerici sfiora il 18% con #Esempremezz… - Lucy21062 : RT @Baccotvnews: ??Sale il day time di #Rai1. #StorieItaliane 19,6% batte #Mattino5 18,4%. Antonella Clerici sfiora il 18% con #Esempremezz… - Baccotvnews : ??Sale il day time di #Rai1. #StorieItaliane 19,6% batte #Mattino5 18,4%. Antonella Clerici sfiora il 18% con… -

Liberoquotidiano.it

Dopo l'esordio iniziale della stessa, che ha annunciato ' una puntata dolcissima, solo dolci ', infatti, è andato in onda un collage con 'il meglio di'. A spiegare le ragioni ...Che lavoro fa il compagno diDiversi sul lavoro, ma uniti nella vita privata. Argomenti trattati Che lavoro fa il compagno diIl lavoro che non ti aspetti Diversi, eppure simili... È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici: "Lo abbiamo visto...". La frase che commuove tutti Come in molti avranno notato, la puntata di È sempre mezzogiorno andata in onda il 10 maggio non è stata come le altre. Al posto di un nuovo appuntamento, su Rai Uno sono stati trasmessi infatti in re ...Antonella Clerici è felice accanto al compagno Vittorio Garrone dal 2016. Da tempo, ormai, si parla di matrimonio, ma ancora il fatidico “sì” non è stato pronunciato. Che lavoro fa l’uomo che ha ...