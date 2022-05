Adesso con la patch di maggio 2022 il Samsung Galaxy Note 20 (Di martedì 10 maggio 2022) Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2022 per la serie dei Samsung Galaxy Note 20 negli Stati Uniti la scorsa settimana: Adesso, l’azienda sudcoreana ha ampliato la disponibilità dell’upgrade a più mercati internazionali. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per i Samsung Galaxy Note 20 è contraddistinta dalla versione firmware N986BXXS4FVD6. Il pacchetto OTA è stato rilasciato in Brasile, ed altri Paesi in tutto il mondo riceveranno l’upgrade entro i prossimi giorni. La patch di sicurezza di maggio 2022 risolve dozzine di vulnerabilità di una certa entità (come un po’ tutte le patch di sicurezza che ... Leggi su optimagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza diper la serie dei20 negli Stati Uniti la scorsa settimana:, l’azienda sudcoreana ha ampliato la disponibilità dell’upgrade a più mercati internazionali. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per i20 è contraddistinta dalla versione firmware N986BXXS4FVD6. Il pacchetto OTA è stato rilasciato in Brasile, ed altri Paesi in tutto il mondo riceveranno l’upgrade entro i prossimi giorni. Ladi sicurezza dirisolve dozzine di vulnerabilità di una certa entità (come un po’ tutte ledi sicurezza che ...

