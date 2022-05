Van Dijk: “Maldini? Vi racconto quando mi ha firmato la maglietta” (Di lunedì 9 maggio 2022) Vigil Van Dijk, difensore del Liverpool, ha parlato del direttore tecnico del Milan Paolo Maldini, raccontando anche un bel retroscena Leggi su pianetamilan (Di lunedì 9 maggio 2022) Vigil Van, difensore del Liverpool, ha parlato del direttore tecnico del Milan Paolo, raccontando anche un bel retroscena

Advertising

PianetaMilan : #VanDijk: '#Maldini? Vi #racconto quando mi ha firmato la maglietta' #ACMilan #Milan #SempreMilan - AlbertoSimones1 : @FMCROfficial @beppet81 Be il Liverpool calma un attimo ha 2 mostri del calibro di Van Dijk e Konate, di Real e cit… - CalcioOggi : Van Dijk esalta Maldini: 'Il rispetto che ho per lui è incredibile. È una leggenda' - TUTTO mercato WEB - mirabeack : Perché non anche Messi, Mbappe e Van Dijk? - CalcioOggi : Van Dijk esalta Maldini: 'Il rispetto che ho per lui è incredibile. È una leggenda' - TUTTO mercato WEB -