Terrorismo | Meloni | ' non dimentichiamo persone cui dobbiamo nostra libertà'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Il 9 maggio è una data che ha segnato profondamente la storia della nostra Nazione. È l'anniversario del tragico ritrovamento di Aldo Moro, rapito e brutalmente assassinato dalle Brigate rosse. È il giorno del sacrificio di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia dopo essersi ribellato a Cosa nostra, e della beatificazione del giudice Rosario Livatino. È la data, non a caso, scelta per celebrare la memoria delle vittime del Terrorismo. Non dimentichiamole, perché è soprattutto a persone come loro che dobbiamo la nostra libertà". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

