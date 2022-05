Terrorismo: Fico, democrazia va difesa, non è per sempre (Di lunedì 9 maggio 2022) Il giorno della memoria delle vittime del Terrorismo deve servire ai giovani per dar loro "la piena consapevolezza che i diritti, le libertà, la democrazia, garantiti dalla Costituzione, figlia della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) Il giorno della memoria delle vittime deldeve servire ai giovani per dar loro "la piena consapevolezza che i diritti, le libertà, la, garantiti dalla Costituzione, figlia della ...

Advertising

nicola_acunzo : RT @Montecitorio: Nell'Aula della Camera cerimonia di commemorazione delle vittime di #terrorismo e #stragi con il Capo dello Stato #Mattar… - giornaleradiofm : Terrorismo: Fico, democrazia va difesa, non è per sempre - TV7Benevento : Terrorismo: Fico, 'fare piena luce su pagine oscure per rendere più forte democrazia' - - MassimoChiaram7 : RT @Montecitorio: Nell'Aula della Camera cerimonia di commemorazione delle vittime di #terrorismo e #stragi con il Capo dello Stato #Mattar… - infoitsport : Terrorismo: Fico, fare piena luce su pagine ancora oscure -