Roma | scontro auto-monopattino | muore il 24enne Matteo Taglienti

(Di lunedì 9 maggio 2022) Si chiamava, il giovane di 24 anni che ieri sera, poco dopo le 22, ha perso la vita a, in viale Tor di Quinto: qui il ragazzo, che si trovava su un, si è scontrato con un’. Un impatto fatale che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Chi erail ragazzo morto in viale Tor di Quinto, 24 anni, era un soldato dell’Esercito, effettivo presso il Reggimento Lancieri di Montebello (8°). Lui, originario della provincia di Frosinone, ieri sera è morto adopo uncon un’, lui che viaggiava sul, quel mezzo elettrico tanto in voga nella Capitale. Un mezzo ‘green’ dove, purtroppo, ...

Advertising

tfnews_t : #Roma, scontro auto #monopattino a #TordiQuinto. Muore 24enne #disgrazia #tragedia #news #cronaca #tfnews - CorriereCitta : Roma, scontro auto-monopattino: muore il 24 enne Matteo Taglienti - Adnkronos : #Roma, scontro tra un monopattino e un'auto: morto il 24enne che viaggiava a bordo del monopattino. - telodogratis : Scontro tra monopattino e auto a Roma, morto ragazzo di 24 anni - ultimenews24 : (Adnkronos) - Un 24enne è morto ieri sera in un incidente con un'auto in viale di Tor di Quinto, all’altezza del ci… -

Incidente Corso Francia e morte di Leonardo Lamma, consulenza su stato manto stradale, 9 maggio 2022 - Un'altra tragedia sulle strade della Capitale. Vittima un ragazzo di 24 anni è ... Lo...Read More Flashtra monopattino e auto a, morto ragazzo di 24 anni 9 Maggio 2022 Un 24enne è morto ieri sera in un incidente con un'auto in viale di Tor di Quinto, all'altezza del civico.Si chiamava Matteo Taglienti, il giovane di 24 anni che ieri sera, poco dopo le 22, ha perso la vita a Roma, in viale Tor di Quinto: qui il ragazzo, che si trovava su un monopattino, si è scontrato ...È di pochi giorni fa, un altro schianto in monopattino, accaduto a Milano. Lo scontro della scorsa notte non ha lasciato scampo al militare, i soccorritori non hanno potuto fare nulla.