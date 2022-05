“Portare Putin all’Aia”. Ma gli Usa non la riconoscono (Di lunedì 9 maggio 2022) Zuppa di Porro. Oggi davvero il nulla assoluto sui quotiani. L’unica cosa che mi diverte, si fa per dire, sono quei fenomeni del Pd che vogliono chiudere la Berlinguer e a sinistra non dicono nulla. Oggi ci pensa Sallusti a difenderla. E poi la Franchi, pensate Gasmann, se solo penso alla grandezza del padre, che vuole boicottarla: un cretino. E Feltri che la difende. Una bella inchiesta sui termovalorizzatori dell Rep, ora che li fa un pd La gabbanelli che vuole tassare la casa, ma non titola su quello Il Domani e Fitipaldi sugli affari di D’Alema #rassegnastampa9maggio L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di lunedì 9 maggio 2022) Zuppa di Porro. Oggi davvero il nulla assoluto sui quotiani. L’unica cosa che mi diverte, si fa per dire, sono quei fenomeni del Pd che vogliono chiudere la Berlinguer e a sinistra non dicono nulla. Oggi ci pensa Sallusti a difenderla. E poi la Franchi, pensate Gasmann, se solo penso alla grandezza del padre, che vuole boicottarla: un cretino. E Feltri che la difende. Una bella inchiesta sui termovalorizzatori dell Rep, ora che li fa un pd La gabbanelli che vuole tassare la casa, ma non titola su quello Il Domani e Fitipaldi sugli affari di D’Alema #rassegnastampa9maggio L'articolo proviene da Nicola Porro.

