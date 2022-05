Macron al Parlamento Ue: “Aiutiamo l’Ucraina, siamo al suo fianco per il cessate il fuoco. Ma non siamo in guerra contro la Russia” (Di lunedì 9 maggio 2022) “La Francia ha ancora una volta scelto l’Europa dandomi nuovo mandato per costruire una Ue più forte e sovrana”. Emmanuel Macron, parlando al termine della Conferenza sul futuro dell’Europa a Strasburgo, ha spinto molto sull’importanza che si lavori per la pace. “Affinché questa guerra possa concludersi abbiamo adottato sanzioni senza precedenti e abbiamo mobilitato mezzi umanitari, finanziari e militari come mai prima d’ora. Non siamo in guerra contro la Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’Ucraina, per la pace nel nostro continente. Ma sta solo all’Ucraina definire i termini dei negoziati con la Russia. Il nostro dovere è essere al suo fianco per ottenere un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) “La Francia ha ancora una volta scelto l’Europa dandomi nuovo mandato per costruire una Ue più forte e sovrana”. Emmanuel, parlando al termine della Conferenza sul futuro dell’Europa a Strasburgo, ha spinto molto sull’importanza che si lavori per la pace. “Affinché questapossa concludersi abbiamo adottato sanzioni senza precedenti e abbiamo mobilitato mezzi umanitari, finanziari e militari come mai prima d’ora. Noninla, lavoriamo per la preservazione dell’integrità del, per la pace nel nostro continente. Ma sta solo aldefinire i termini dei negoziati con la. Il nostro dovere è essere al suoper ottenere un ...

