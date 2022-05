Le vecchie glorie del Napoli alla messa in ricordo di Maradona (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ci saranno tante vecchie glorie azzurre alla messa in memoria di Diego Armando Maradona organizzata dall’associazione “Le leggende del Napoli” nella cappella di San Gennaro, nel Duomo di Napoli. Un appuntamento andato in scena lo scorso anno che quest’anno si replica in occasione del 35esimo compleanno del primo scudetto partenopeo, portato all’ombra del Vesuvio il 10 maggio del 1987. Già hanno assicurato la loro presenza in chiesa, alle 16,30 di domani, Renica, Francini, De Napoli, Di Fusco, Volpecina, Bruscolotti, Carannante e l’ex presidente della Società Sportiva Calcio Napoli Corrado Ferlaino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ci saranno tanteazzurrein memoria di Diego Armandoorganizzata dall’associazione “Le leggende del” nella cappella di San Gennaro, nel Duomo di. Un appuntamento andato in scena lo scorso anno che quest’anno si replica in occasione del 35esimo compleanno del primo scudetto partenopeo, portato all’ombra del Vesuvio il 10 maggio del 1987. Già hanno assicurato la loro presenza in chiesa, alle 16,30 di domani, Renica, Francini, De, Di Fusco, Volpecina, Bruscolotti, Carannante e l’ex presidente della Società Sportiva CalcioCorrado Ferlaino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Le vecchie glorie del ##Napoli alla #Messa in ricordo di Maradona ** - bologna24ore_it : Calcio, a Imola il “Trofeo Vecchie Glorie” - Zitellapersemp1 : @ElisabettaGall7 Non so come sia il programma e se è già iniziato. Mi fa però pensare questo ripescare vecchie glor… - strapuntino00 : Ibra pare uno di quelle vecchie glorie che giocano i tornei amatoriali ed entra gli ultimi 10minuti - FinallyMichele : articoli, tagliandini, coupon, interviste alle vecchie glorie, programmi in tarda serata. dalla regia mi dicono pressione zero -

"Trofeo Vecchie Glorie", a Imola il triangolare benefico con ex campioni di Bologna, Cesena e Imolese Tutto pronto allo stadio Romeo Galli di Imola per la prima edizione del "Trofeo Vecchie Glorie", con il fischio d'inizio fissato alle ore 18.30 del prossimo 20 maggio. Un triangolare a scopo benefico, con il patrocinio del Comune di Imola, ad ingresso ad offerta libera nella sola ... Calcio, le vecchie glorie di Bologna, Cesena e Imolese in campo a Imola per il Banco Alimentare Divisi dalla rivalità, dai colori e dal campo da gioco. Uniti dallo spirito di solidarietà. E' tutto pronto allo stadio 'Romeo Galli' di Imola per la prima edizione del 'Trofeo Vecchie Glorie' con fischio d'inizio alle ore 18.30 di venerdì 20 maggio . Un triangolare a scopo benefico, con il patrocinio del Comune di Imola, ad ingresso ad offerta libera nella sola tribuna ... Bologna24ore T.C. Leinì: torna la grigliata di fine campionato! Dopo 2 anni di pandemia torna la grigliata di fine campionato organizzata dal Toro Club Leinì, domenica 29 maggio presso il parco Grande Torino a Leinì. Oltre alla partecipazione dello speaker ufficia ... Baraimbo e Avec Plaisir vincono a Brenzone “Baraimbo 2” condotto dal gargnanese Pierluigi Omboni (Dolphin 81), “Avec Plasir” con Paolo Masserdotti (Protagonist 7.5), l'Asso 99 della vecchia gloria olimpica Albino Fravezzi e Paolo Tagliani nei ... Tutto pronto allo stadio Romeo Galli di Imola per la prima edizione del "Trofeo", con il fischio d'inizio fissato alle ore 18.30 del prossimo 20 maggio. Un triangolare a scopo benefico, con il patrocinio del Comune di Imola, ad ingresso ad offerta libera nella sola ...Divisi dalla rivalità, dai colori e dal campo da gioco. Uniti dallo spirito di solidarietà. E' tutto pronto allo stadio 'Romeo Galli' di Imola per la prima edizione del 'Trofeo' con fischio d'inizio alle ore 18.30 di venerdì 20 maggio . Un triangolare a scopo benefico, con il patrocinio del Comune di Imola, ad ingresso ad offerta libera nella sola tribuna ... Calcio, a Imola il "Trofeo Vecchie Glorie" – Bologna24ore.it Dopo 2 anni di pandemia torna la grigliata di fine campionato organizzata dal Toro Club Leinì, domenica 29 maggio presso il parco Grande Torino a Leinì. Oltre alla partecipazione dello speaker ufficia ...“Baraimbo 2” condotto dal gargnanese Pierluigi Omboni (Dolphin 81), “Avec Plasir” con Paolo Masserdotti (Protagonist 7.5), l'Asso 99 della vecchia gloria olimpica Albino Fravezzi e Paolo Tagliani nei ...