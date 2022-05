La GEVI Napoli Basket festeggia la permanenza in Serie A

Advertising

infoitsport : Gevi Napoli Basket, Buscaglia: 'Overtime con Pesaro fotografia della stagione' - infoitsport : Gevi Napoli Basket-Carpegna Prosciutto Pesaro 84-85 al supplementare, Buscaglia: 'Finale rocambolesco fotografia de… - magazinepragma : Gevi Napoli Basket-Carpegna Prosciutto Pesaro 84-85 - antonellaa262 : Gevi Napoli Basket: la squadra partenopea (già certa della permanenza in A1) si arrende alla Carpegna Prosciutto Pe… - persempre_news : ?? #InThePaint ?? ?? Speciale Gevi Napoli?? -

. Termina con una sconfitta casalinga (la quarta consecutiva) la regular - season e la prima stagione in serie A dellaBasket in serie A. La Carpegna Prosciutto Pesaro di coach Banchi (con Sanford, Jones e Moretti in evidenza) si impone di misura al PalaBarbuto con circa 4000 presenze sugli spalti, 84 - 85,...Basket - Carpegna Prosciutto Pesaro (84 - 85; 18 - 15; 34 - 36; 56 - 56; 71 - 71): Zerini 8, McDuffie 10, Matera ne, Sinagra 0, Velicka 16, Coralic ne, Parks 15, Marini 7, ...- ha spiegato il tecnico azzurro nel post-gara al PalaBarbuto - Abbiamo giocato per vincere e ho visto un grande atteggiamento della squadra. Gevi Napoli Basket, Buscaglia: 'Overtime con Pesaro fotogr ...Maurizio Buscaglia, allenatore della GeVi Napoli, ha inviato un messaggio attraverso il profilo Facebook della società. Il testo: “ , ...