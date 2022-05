Contagi Covid in calo nel Ragusano (Di lunedì 9 maggio 2022) Ragusa – Calano i Contagi da Covid nel Ragusano E’ quanto si evince dai dati forniti oggi, 9 maggio, dal bollettino dell’Asp di Ragusa.I positivi in totale sono 2901 di cui 2870 si trovano in isolamento domiciliare, 31 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e Palermo.I guariti salgono a 87.216 mentre i morti sono fermi a 544.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 276.865 tamponi molecolari, 38.426 test sierologici, 838.079 test rapidi per un totale di 1.153.370. Covid: positivi virus nei 12 Comuni della provincia di Ragusa 25 Acate92 Chiaramonte Gulfi201 Comiso58 Giarratana179 Ispica483 Modica49 Monterosso235 Pozzallo943 Ragusa76 Santa Croce Camerina143 Scicli386 Vittoria Covid in provincia di Ragusa e fuori provincia: i ricoverati negli ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 9 maggio 2022) Ragusa – Calano idanelE’ quanto si evince dai dati forniti oggi, 9 maggio, dal bollettino dell’Asp di Ragusa.I positivi in totale sono 2901 di cui 2870 si trovano in isolamento domiciliare, 31 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e Palermo.I guariti salgono a 87.216 mentre i morti sono fermi a 544.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 276.865 tamponi molecolari, 38.426 test sierologici, 838.079 test rapidi per un totale di 1.153.370.: positivi virus nei 12 Comuni della provincia di Ragusa 25 Acate92 Chiaramonte Gulfi201 Comiso58 Giarratana179 Ispica483 Modica49 Monterosso235 Pozzallo943 Ragusa76 Santa Croce Camerina143 Scicli386 Vittoriain provincia di Ragusa e fuori provincia: i ricoverati negli ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Gran Bretagna calo record di contagi senza mascherine #covid #granbretagna - Agenzia_Ansa : COVID | Fondazione Gimbe: 'Nell'ultima settimana la curva ha ripreso a scendere. Speriamo che adesso, con la bella… - fattoquotidiano : 'PIU' CONTAGI TRA I VACCINATI' Nelle tabelle di uno studio sull’Italia pubblicato a febbraio sul British Medical Jo… - quotidianodirg : #Attualità #aspragusa Contagi Covid in calo nel Ragusano - salernotoday : Boom di contagi a Salerno città: 61 nuovi casi in 24 ore, i dati dell'Asl -