Tutti i civili via da Azovstal. Sei missili su Odessa: distrutti aeroporto e armi (Di domenica 8 maggio 2022) Nell’acciaieria di Mariupol restano soltanto soldati ma in città ci sono ancora 100mila persone. Attesa per il 9 maggio. Secondo gli 007 ucraini è stato mobilitato il reggimento di stanza in Cecenia Leggi su ilgiornale (Di domenica 8 maggio 2022) Nell’acciaieria di Mariupol restano soltanto soldati ma in città ci sono ancora 100mila persone. Attesa per il 9 maggio. Secondo gli 007 ucraini è stato mobilitato il reggimento di stanza in Cecenia

