Manuel Bortuzzo assente a Domenica In | che cos’è successo e perché non sarà ospite del salotto di Mara Venier

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 8 maggio 2022) Impossibile non notare l’assenza die del padre Franco daldiIn, di cui avrebbero dovuto essere ospiti nella puntata di oggi 8 maggio. Ecco che cosa èla loro partecipazione non è più prevista.daIn: che cosa sta succedendo, nuotatore nonché ex gieffino, avrebbe dovuto essere presente insieme al padre Franco in qualità didi. Questa sera, infatti, Rai 1 manderà in onda per la primissima volta il film Rinascere, incentrato sulla sua storia. Sempre Rai1 ospita ognil’amatissima ...