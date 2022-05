Il racconto di Leo Gassmann sui social: “Abbiamo soccorso una ragazza dopo uno stupro, non dimenticherò mai le sue urla” (Di domenica 8 maggio 2022) Poche ore fa sui social Leo Gassmann, il cantante figlio di Alessandro, ha raccontato quello che è successo a Roma, a lui e a un gruppo di persone che coraggiosamente hanno aiutato una ragazza in difficoltà. La ragazza purtroppo era stata vittima di uno stupro, per strada, a Roma. Sono state le urla di richiesta di aiuto ad attirare l’attenzione dei passanti e tra di loro c’era anche Leo Gassmann che lancia un importante messaggio sui social, raccontando quanto accaduto e ricordando quanto sia importante aiutare il prossimo, anche se potremmo avere paura. Il forte racconto di Leo Gassmann sui social «Questa notte io e alcuni passanti Abbiamo soccorso una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 8 maggio 2022) Poche ore fa suiLeo, il cantante figlio di Alessandro, ha raccontato quello che è successo a Roma, a lui e a un gruppo di persone che coraggiosamente hanno aiutato unain difficoltà. Lapurtroppo era stata vittima di uno, per strada, a Roma. Sono state ledi richiesta di aiuto ad attirare l’attenzione dei passanti e tra di loro c’era anche Leoche lancia un importante messaggio sui, raccontando quanto accaduto e ricordando quanto sia importante aiutare il prossimo, anche se potremmo avere paura. Il fortedi Leosui«Questa notte io e alcuni passantiuna ...

