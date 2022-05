Elisa sul marito Andrea Rigonat: “Mi sono innamorata di lui, ma stava con una mia amica” (Di domenica 8 maggio 2022) La cantante Elisa Toffoli ha rivelato che prima di stare con lei, il suo attuale marito Andrea Rigonat era fidanzato con una sua cara amica. Elisa Toffoli, conosciuta più semplicemente come Elisa, è certamente una delle cantanti italiane più amate dal grande pubblico. Non solo le sue canzoni sono poesie che arrivano dritte nell’anima, ma l’artista ha dato anche prova di essere una persona solare, divertente e sincera. Nel corso della sua lunga carriera, iniziata a Sanremo con la splendida canzone Luce (Tramonti a nord est), ha sempre sperimentato e provato cose nuove. Elisa e il primo incontro con il marito Andrea Rigonat Il primo incontro tra Elisa e suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022) La cantanteToffoli ha rivelato che prima di stare con lei, il suo attualeera fidanzato con una sua caraToffoli, conosciuta più semplicemente come, è certamente una delle cantanti italiane più amate dal grande pubblico. Non solo le sue canzonipoesie che arrivano dritte nell’anima, ma l’artista ha dato anche prova di essere una persona solare, divertente e sincera. Nel corso della sua lunga carriera, iniziata a Sanremo con la splendida canzone Luce (Tramonti a nord est), ha sempre sperimentato e provato cose nuove.e il primo incontro con ilIl primo incontro trae suo ...

