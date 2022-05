DIRETTA Giro d’Italia 2022 | terza tappa LIVE | i fuggitivi difendono 3? di margine sul gruppo | 95 km all’arrivo

(Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.33 Chi sono i favoriti di? Ecco i nomi più caldi: Mark Cavendish, Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Arnaud Demare e Phil Bauhaus, senza dimenticare gli azzurri Alberto Dainese, Jakub Mareczko e Giacomo Nizzolo. 15.30 Al km 147 è previsto lo sprint intermedio di Badacsony, il secondo della frazione. Ricordiamo anche il GPM di quarta categoria posto negli ultimi 15 km (2,7 km al 2,5%). 15.27 Rimane stabile sui 3? il vantaggio dei tre battistrada. 15.24 La Quick-Step Alpha Vinyl Team ha messo un uomo in testa al plotone per dettare l’andatura. 15.21 Superata la metà di, media bassa (39 km/h). 15.18 Volti distesi in, inquadrato un Vincenzo Nibali molto ...

SkySportMotoGP : ?? BAGNAIA SUPER POLE POSITION ? Giro spettacolare del pilota Ducati I risultati ? - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2022 terza tappa LIVE: tre fuggitivi difendono 2’30” di margine sul gruppo 100 km all’arrivo… - newsfresche : RT @OA_Sport: Alle 12.40 inizia la terza tappa del Giro d'Italia: seguila con noi e la nostra DIRETTA LIVE - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2022 terza tappa LIVE: 130 km al traguardo battistrada a 2’10”. Gaviria regola il gruppo allo… - infoitsport : Il Giro d’Italia in diretta, tappa Kaposvar-Balatonfured -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELD'ITALIA 2022 15.24 La Quick - Step Alpha Vinyl Team ha messo un uomo in testa al plotone per dettare l'andatura. 15.21 Superata la metà di tappa, media ...D'ITALIA 2022: GRUPPO A 2'30' Nelladeld'Italia 2022 , per la terza tappa ovviamente, il distacco dei fuggitivi è sceso: adesso il gruppo sta iniziando a fare sul serio, è ...Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d’Italia 2022, la Kapsovar-Balatonfured di 201 chilometri In fuga ci sono Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Andron ...2'22'' di vantaggio per Mattia Bais, Filippo Tagliani e Samuele Rivi. Ore 14:50, Giro LIVE, tappa 3: avete visto i dati di VDP Ore 13:00, Giro LIVE, tappa 3: si parte. Buongiorno a tutti gli amici di ...