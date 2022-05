Dalla missione americana di Draghi dipende un po’ del nostro futuro (Di domenica 8 maggio 2022) Un fine settimana sui generis, quello che completa la prima del mese. In Italia da lungo tempo i sabato e le domeniche di maggio sono dedicati a appuntamenti enogastronomici che consentono, soprattutto agli appassionati di prodotti della terra a chilometri zero, di osservare anche la natura al risveglio dal letargo invernale. Nello stesso tempo quegli agrituristi possono fare provviste nei luoghi di produzione. Dovranno fare a meno di tali occasioni di relax molti di quelli che reggono le sorti del Paese. Saranno trattenuti a Roma da incombenze, italiane e non solo, che sono sul fuoco nelle cucine dei palazzi della politica. Non è poca roba tanto che, a casa loro, sono coinvolti anche molti di quelli che, dall’alto, reggono le sorti dei loro paesi. Per qualche ora sarebbe opportuno che maggioranza e opposizione spingessero l’osservazione un pò oltre il proprio naso, comportamento ... Leggi su ildenaro (Di domenica 8 maggio 2022) Un fine settimana sui generis, quello che completa la prima del mese. In Italia da lungo tempo i sabato e le domeniche di maggio sono dedicati a appuntamenti enogastronomici che consentono, soprattutto agli appassionati di prodotti della terra a chilometri zero, di osservare anche la natura al risveglio dal letargo invernale. Nello stesso tempo quegli agrituristi possono fare provviste nei luoghi di produzione. Dovranno fare a meno di tali occasioni di relax molti di quelli che reggono le sorti del Paese. Saranno trattenuti a Roma da incombenze, italiane e non solo, che sono sul fuoco nelle cucine dei palazzi della politica. Non è poca roba tanto che, a casa loro, sono coinvolti anche molti di quelli che, dall’alto, reggono le sorti dei loro paesi. Per qualche ora sarebbe opportuno che maggioranza e opposizione spingessero l’osservazione un pò oltre il proprio naso, comportamento ...

