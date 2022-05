Covid oggi Fvg, 443 contagi e un morto: bollettino 8 maggio (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 443 i nuovi contagi da Covid in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Si registra inoltre un altro morto. Su 1.504 tamponi molecolari sono stati rilevati 100 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,65%; sono inoltre 2.276 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 343 casi (15,07%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 159. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è la 50-59 anni (19,64%), seguita dalla 40-49 (16,03%) e dalla 30-39 (14,22%). Nella giornata odierna ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 443 i nuovidain Friuli Venezia Giulia secondo ildi, 8. Si registra inoltre un altro. Su 1.504 tamponi molecolari sono stati rilevati 100 nuovicon una percentuale di positività del 6,65%; sono inoltre 2.276 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 343 casi (15,07%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 159. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è la 50-59 anni (19,64%), seguita dalla 40-49 (16,03%) e dalla 30-39 (14,22%). Nella giornata odierna ...

