Convincere Putin (e altre pie illusioni) (Di domenica 8 maggio 2022) Ormai in preda a un sussulto di lucida follia, Vladimir Putin sembra determinato a continuare e rafforzare l’invasione russa dell’Ucraina alla ricerca di una vittoria da celebrare già domani, nel giorno della Parata del 9 maggio. In questa sua corsa contro il tempo il presidente russo ha potuto contare sul sostegno indiretto di una parte dei giornalisti occidentali che hanno indicato in questa ricorrenza la fine della guerra. Uno sguardo ai fatti. Ci sono pochi dubbi ormai sul fatto che i russi abbiano prevalso militarmente nel Sud-Est dell’Ucraina. Ci sono parti del Paese dove il movimento separatista gode di buona salute. E sì, ci sono ancora residenti che valutano con favore l’idea di passare sotto l’ombrello russo piuttosto che rimanere in Ucraina e godere della relativa libertà e democrazia. Ma tutto il resto del Paese racconta una storia molto diversa. E non ... Leggi su formiche (Di domenica 8 maggio 2022) Ormai in preda a un sussulto di lucida follia, Vladimirsembra determinato a continuare e rafforzare l’invasione russa dell’Ucraina alla ricerca di una vittoria da celebrare già domani, nel giorno della Parata del 9 maggio. In questa sua corsa contro il tempo il presidente russo ha potuto contare sul sostegno indiretto di una parte dei giornalisti occidentali che hanno indicato in questa ricorrenza la fine della guerra. Uno sguardo ai fatti. Ci sono pochi dubbi ormai sul fatto che i russi abbiano prevalso militarmente nel Sud-Est dell’Ucraina. Ci sono parti del Paese dove il movimento separatista gode di buona salute. E sì, ci sono ancora residenti che valutano con favore l’idea di passare sotto l’ombrello russo piuttosto che rimanere in Ucraina e godere della relativa libertà e democrazia. Ma tutto il resto del Paese racconta una storia molto diversa. E non ...

Advertising

formichenews : Convincere Putin (e altre pie illusioni) Nella sua lucida follia, in scena alla parata di lunedì, crede che stia v… - venis_77 : RT @con_la_J: @EmanueleTasina1 @P_M_1960 @francotaratufo2 @Gio2020Gio @sabrinatehilim @noventano @salvinimi @erretti42 @gladiatoremassi @Mi… - AgostinoBianchi : @elevisconti serve convincere Putin e reggicoda... - Valeriosereni1 : (2) a consegnare la dichiarazione di #Guerra.Tutti insieme. Che spieghino bene a #Putin che sono stati loro a convi… - David88689735 : @PieroSansonetti Questa è la dimostrazione anche per Putin che con la guerra non puoi convincere un popolo a seguit… -