Barbara D’Urso, che party per i suoi 65 anni. Da Valeria Marini a Luxuria, Arisa, Malena e Boldi: sfilata di vip (Di domenica 8 maggio 2022) Valeria Marini, Massimo Boldi, Mietta, Fabio Rovazzi: al party per i 65 anni di Barbara D’Urso c’erano invitati stellari. “It’s Barbara’s bday baby” scritto fra tanti palloncini rossi, musica, torta gigante e show: nella location, con vista mozzafiato sul Duomo di Milano, c’era un allestimento ad hoc per la conduttrice Mediaset. E che il tema fosse i cuori non è una novità, vista la celebre frase che Barbarella pronuncia sempre durante i suoi programmi “Col cuore”. Tutto il party è stato documentato dalla stessa festeggiata in molte stories Instagram dove non sono passati inosservati i diversi volti dello spettacolo. Calze a rete, minigonna in pelliccia e tacco 12 firmato Laboutin: anche durante il suo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 8 maggio 2022), Massimo, Mietta, Fabio Rovazzi: alper i 65dic’erano invitati stellari. “It’s’s bday baby” scritto fra tanti palloncini rossi, musica, torta gigante e show: nella location, con vista mozzafiato sul Duomo di Milano, c’era un allestimento ad hoc per la conduttrice Mediaset. E che il tema fosse i cuori non è una novità, vista la celebre frase che Barbarella pronuncia sempre durante iprogrammi “Col cuore”. Tutto ilè stato documentato dalla stessa festeggiata in molte stories Instagram dove non sono passati inosservati i diversi volti dello spettacolo. Calze a rete, minigonna in pelliccia e tacco 12 firmato Laboutin: anche durante il suo ...

Advertising

infoitcultura : Barbara D’Urso spegne 65 candeline in grande stile: per lei “l’età non esiste” - teresacapitanio : “Le persone sono ossessionate da me”: Barbara D’Urso parla (finalmente) dell’addio a Mediaset - _MASSlMO_ : RT @batalex63: @_MASSlMO_ Praticamente un mix tra barbara d'urso, novella 2000 e signorini. - ParliamoDiNews : Clamoroso due di picche per Barbara D`Urso: `Ecco perché le ho detto no` #clamoroso #picche #barbara #durso #perché - Dariolotta01187 : @BITCHYFit Prossimamente da Barbara D'Urso -