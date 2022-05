‘Acerra Vera’ a sostegno del candidato sindaco Tito d’Errico

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAcerra (Na) – La coalizione di “Centro, Sinistra” Acerra adel Dott.cresce e potrà contare suldella forza civica “Acerra Vera” ispirata da valori europeisti e riformisti. Un apporto frutto del buon governo condotto in questi anni in città e che arricchisce l’offerta politico amministrativa che sarà presentata agli acerrani in vista del voto amministrativo del 12 giugno 2022. “Abbiamo aderito, convintamente, al progetto di città che si sta costruendo e siamo pronti a scendere in campo con nostri candidati nella lista civica adel”, le parole degli esponenti di “Acerra Vera” che continuano: “Con le forze ...