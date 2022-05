La teoria del complotto antisemita su Zelensky e il tridente ucraino di origini ebraiche (Di sabato 7 maggio 2022) Su Facebook sta circolando un’immagine che raffigura il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mentre indossa una kippah, sopra alla quale appaiono tre simboli definiti come: lo stemma ucraino, un presunto “sigillo di Moloch” e la tamga dei cazari. Il meme sembra lasciare intendere che il leader di Kiev sia un adoratore di questi simboli o che ci sia comunque un collegamento tra l’Ucraina e la religione ebraica. L’immagine è, di fatto, un’opera di antisemitismo. Per chi ha fretta L’immagine vuole imporre l’idea di un collegamento tra il tridente simbolo dell’Ucraina e elementi religiosi, soprattutto con gli ebrei. L’immagine viene diffusa con evidenti elementi antisemiti. Il simbolo dell’Ucraina, il tridente, deriva dallo stemma di Vladimir il Grande (958-1015) della dinastia Rurik. Il presunto ... Leggi su open.online (Di sabato 7 maggio 2022) Su Facebook sta circolando un’immagine che raffigura il presidenteVolodymyrmentre indossa una kippah, sopra alla quale appaiono tre simboli definiti come: lo stemma, un presunto “sigillo di Moloch” e la tamga dei cazari. Il meme sembra lasciare intendere che il leader di Kiev sia un adoratore di questi simboli o che ci sia comunque un collegamento tra l’Ucraina e la religione ebraica. L’immagine è, di fatto, un’opera di antisemitismo. Per chi ha fretta L’immagine vuole imporre l’idea di un collegamento tra ilsimbolo dell’Ucraina e elementi religiosi, soprattutto con gli ebrei. L’immagine viene diffusa con evidenti elementi antisemiti. Il simbolo dell’Ucraina, il, deriva dallo stemma di Vladimir il Grande (958-1015) della dinastia Rurik. Il presunto ...

Advertising

DavidPuente : 1/ Gli attacchi contro @ZelenskyyUa e l'Ucraina passano anche per l'antisemitismo e il... DARK METAL! Non sto scher… - borghi_claudio : @FrankJack90 In teoria voi lavoratori siete chiamati in causa per via dei vostri rappresentanti che sono i sindacat… - bonitonewscom : RT @DavidPuente: 1/ Gli attacchi contro @ZelenskyyUa e l'Ucraina passano anche per l'antisemitismo e il... DARK METAL! Non sto scherzando!… - andreamerloK : RT @DavidPuente: 1/ Gli attacchi contro @ZelenskyyUa e l'Ucraina passano anche per l'antisemitismo e il... DARK METAL! Non sto scherzando!… - franmant : RT @OpenFactCheck: Gli attacchi a Zelensky e all'Ucraina hanno basi antisemite -