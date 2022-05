In Sardegna la piaga delle cavallette è letale quanto gli incendi (Di sabato 7 maggio 2022) AGi- Chi non ha mai visto uno sciame di cavallette all'opera non ha idea della loro rapidità e voracità: in meno di ventiquattr'ore sono in grado di distruggere il raccolto di un intero campo, mandando in fumo mesi di lavoro e di investimenti. Lo sanno bene, a loro spese, gli agricoltori e gli allevatori del centro Sardegna, alle prese, per il quarto anno consecutivo, con un'invasione di locuste di enorme portata e ogni anno sempre più impressionante, cui la Regione Sardegna finora non è riuscita a porre rimedio in maniera efficace. "Dopo il loro passaggio è come se ci fosse stato un incendio: distruggono tutto, lasciando il terreno a brandelli", spiega all'AGI Giovanni Mureddu imprenditore nell'agricoltura e nell'allevamento in agro tra Ottana e Bolotana (Nuoro). "E sono tantissime, come un fiume in piena, anche solo ... Leggi su agi (Di sabato 7 maggio 2022) AGi- Chi non ha mai visto uno sciame diall'opera non ha idea della loro rapidità e voracità: in meno di ventiquattr'ore sono in grado di distruggere il raccolto di un intero campo, mandando in fumo mesi di lavoro e di investimenti. Lo sanno bene, a loro spese, gli agricoltori e gli allevatori del centro, alle prese, per il quarto anno consecutivo, con un'invasione di locuste di enorme portata e ogni anno sempre più impressionante, cui la Regionefinora non è riuscita a porre rimedio in maniera efficace. "Dopo il loro passaggio è come se ci fosse stato uno: distruggono tutto, lasciando il terreno a brandelli", spiega all'AGI Giovanni Mureddu imprenditore nell'agricoltura e nell'allevamento in agro tra Ottana e Bolotana (Nuoro). "E sono tantissime, come un fiume in piena, anche solo ...

