Guardie mediche chiuse, il caso pesarese in Parlamento: interrogazione al ministro Speranza per misure urgenti (Di sabato 7 maggio 2022) PESARO - Il grave problema della carenza dei medici di continuità assistenziale nella provincia di Pesaro Urbino finisce in Parlamento. Il deputato Roberto Rossini ha presentato un'interrogazione al ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 7 maggio 2022) PESARO - Il grave problema della carenza dei medici di continuità assistenziale nella provincia di Pesaro Urbino finisce in. Il deputato Roberto Rossini ha presentato un'al ...

Advertising

antobgl : @dv_htdcanbf Cazzate! Una dottoressa ucraina che vive in Italia ed esercita la professione nelle nostre guardie med… - HDirektor : @riccard77650870 @faberpiredda @Maurizio62 @SMaurizi Assenza di medici di famiglia e guardie mediche sono un dramma per i PS. - viverefano : Chiusura guardie mediche, il caso arriva anche in Parlamento. Rossini a Speranza: 'Servono medici subito'… - viveremarche : Pesaro: Chiusura guardie mediche in provincia di Pesaro, Rossini (M5S): 'Speranza dica cosa intende fare, la salute… - GCavalcic : RT @enmorlicchio: @ilmanifesto In aggiunta a tutte le giuste considerazioni contenute nell’articolo occorre ripristinare quelle che una vol… -