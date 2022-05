Chiara Ferragni | carriera e successo dell’imprenditrice globale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 maggio 2022) Buon compleanno ache oggi compie 35 anni! Nel corso degli ultimi anni, la bella imprenditrice digitale – come ama definirsi lei stessa – si è fatta sempre più conoscere, entrando nelle case di tutti noi per via della sua sovraesposizione mediatica e facendosi così amare (ma anche odiare) da tutto il pubblico italiano. Ma non solo! Infatti, ha esportato il suo carisma lavorativo anche all’estero, diventando una delle più grandi celebrità dell’ultimo decennio. A tal segno, anche la più prestigiosa delle riviste, Forbes, non ha potuto fare a meno di riconoscerla come la web influencer di moda più importante del mondo. Ma come è arrivata così in alto? Ripercorriamo, allora, insieme come “” è diventata “La”! Vita privata diNasce ...