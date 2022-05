Ultime Notizie – Sanzioni Russia | ancora niente accordo in Ue

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 6 maggio 2022) Gli Stati membri dell’Ue non hannotrovato unsul sesto pacchetto diproposto dalla Commissione Europea, che prevede tra l’altro un embargo graduale sulle importazioni di petrolio dalla. Gli ambasciatori dei 27, a quanto si apprende a Bruxelles, si sono riunitiin Coreper fino a poco fa e, anche se resterebbe un generale consenso di massima sul pacchetto e la volontà politica di approvarlo, restanoresistenze su alcuni punti. La Commissione ha presentato una versione rivista della proposta, che allunga la durata delle deroghe per Ungheria e Slovacchia, che inizialmente avevano avuto un anno in più, fino alla fine del 2023, per uscire dal petrolio russo. Viene inoltre introdotta una nuova deroga, più limitata nel tempo, per la ...