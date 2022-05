Ucraina, Peskov: 'Dalla Polonia può arrivare una minaccia all'integrità territoriale del paese' (Di venerdì 6 maggio 2022) Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov cerca di prevedere le prossime evoluzioni, e considera che Dalla Polonia possa arrivare una possibile minaccia per l'integrità territoriale dell'Ucraina. 'Il ... Leggi su globalist (Di venerdì 6 maggio 2022) Il portavoce del Cremlino Dmitrycerca di prevedere le prossime evoluzioni, e considera chepossauna possibileper l'dell'. 'Il ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le celebrazioni a Mariupol il 9 maggio per il giorno della vittoria sono impossibili. Lo ha detto il port… - TgLa7 : ++Portavoce del #Cremlino #Peskov: #Polonia minaccia integrità territoriale #Ucraina ++ Negli ultimi mesi retorica… - LPincia : RT @andreacantelmo8: #Peskov: 'E' ovvio che una minaccia per l'integrità territoriale dell'#Ucraina possa provenire dalla #Polonia'. Siamo… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: La fornitura di informazioni di intelligence da parte dei membri della #Nato alle forze ucraine non aiuta il 'rapido com… - FrancescoTagli : RT @ultimora_pol: #Russia #Ucraina #Polonia Portavoce del Cremlino Dmitrij #Peskov: 'La Polonia sta minacciando l'integrità territoriale de… -