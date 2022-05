Trovato a Napoli un quaderno inedito di un autore famoso (Di venerdì 6 maggio 2022) Napoli regala ancora soddisfazioni con la scoperta di un’opera giovanile di Giacomo Leopardi, risalente a quando il poeta aveva 16 anni. Il quaderno era passato inosservato per diverso tempo, finché occhi attenti non vi hanno prestato maggiore attenzione, regalando al pubblico una sorpresa del genere. L’opera risale alla gioventù di Leopardi ed è formata da ricchi dettagli che hanno entusiasmato gli studiosi. Manoscritto inedito di un Leopardi sedicenne – curiosauro.itNapoli regala emozioni leopardiane L’opera del Leopardi ritrovata a Napoli, dopo che era passata inosservata per lungo tempo, è una scoperta che ha entusiasmato gli animi di molti studiosi. È formata da quattro mezzi fogli, ripiegati in modo da ottenere otto facciate, recanti una lunga e fitta lista alfabetica di autori antichi. Il ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 6 maggio 2022)regala ancora soddisfazioni con la scoperta di un’opera giovanile di Giacomo Leopardi, risalente a quando il poeta aveva 16 anni. Ilera passato inosservato per diverso tempo, finché occhi attenti non vi hanno prestato maggiore attenzione, regalando al pubblico una sorpresa del genere. L’opera risale alla gioventù di Leopardi ed è formata da ricchi dettagli che hanno entusiasmato gli studiosi. Manoscrittodi un Leopardi sedicenne – curiosauro.itregala emozioni leopardiane L’opera del Leopardi ritrovata a, dopo che era passata inosservata per lungo tempo, è una scoperta che ha entusiasmato gli animi di molti studiosi. È formata da quattro mezzi fogli, ripiegati in modo da ottenere otto facciate, recanti una lunga e fitta lista alfabetica di autori antichi. Il ...

