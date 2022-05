Triestina | Procaccio sfida il Palermo | “Nulla da perdere | giocheremo a viso aperto”

Advertising

USTS1918 : 58' - IL RADDOPPIOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!! ANCORA GUIDO! Crimi in mediana sradica palla e lancia Procaccio, perfetto l… -

... alle ore 17.30, stadio "Nereo Rocco" di Trieste):(3 - 4 - 2 - 1): Offredi; Rapisarda, Volta, Ligi; St Clair, Calvano, Crimi, Lopez; Trotta,; Gomez. Indisponibili: Bova, Capela, ...A metà della sua partitagli scappa e il difensore è costretto a spendere un giallo che ...raddoppio di Gomez Non era facile non farsi sorprende dal contropiede in tre tocchi della..."Finora mi era mancata quella cosa che potesse aiutarmi e proprio grazie all’azione con cui mi sono procurato il rigore, mi sono sbloccato". Lo ha detto Andrea Procaccio, come riportato dall'edizione ...Dalla pagina 34 l'approfondimento: "Procaccio ispira. Gomez fa il bomber. L’Unione va avanti. La Triestina supera il primo turno dei playoff battendo la Pro Patria in un Rocco finalmente con il tifo.