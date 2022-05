Pessima Figura Per Alex Belli: Bastonato Da Instagram! (Di venerdì 6 maggio 2022) Alex Belli, dopo l’esperienza al Gf Vip, è tornato di nuovo al centro delle polemiche per un fatto accaduto in queste ultime ore. L’attore infatti, è stato punito da Instagram per via di alcune mosse vietate dalle regole della piattaforma social. In buona sostanza, il nostro Alex ha perso tutti i follower ‘comprati’ nelle scorse settimane. Ecco tutti i dettagli della vicenda! Alex Belli nella bufera: il suo account seguito da 200mila profili fake Alex Belli torna a far parlare di sé. Questa volta non per le sue vicende sentimentali, ma per una questione legata ad un acquisto per così dire ‘sospetto’. A riportare la notizia è stato Amedeo Venza, sempre informatissimo su ciò che succede ai nostri Vipponi. Ebbene, il noto esperto di Gossip ha riferito che ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 6 maggio 2022), dopo l’esperienza al Gf Vip, è tornato di nuovo al centro delle polemiche per un fatto accaduto in queste ultime ore. L’attore infatti, è stato punito da Instagram per via di alcune mosse vietate dalle regole della piattaforma social. In buona sostanza, il nostroha perso tutti i follower ‘comprati’ nelle scorse settimane. Ecco tutti i dettagli della vicenda!nella bufera: il suo account seguito da 200mila profili faketorna a far parlare di sé. Questa volta non per le sue vicende sentimentali, ma per una questione legata ad un acquisto per così dire ‘sospetto’. A riportare la notizia è stato Amedeo Venza, sempre informatissimo su ciò che succede ai nostri Vipponi. Ebbene, il noto esperto di Gossip ha riferito che ...

