Nuovo G7 sull’Ucraina, l’annuncio di Berlino: «Ci sarà anche Zelensky» (Di venerdì 6 maggio 2022) La Germania ha annunciato che domenica prossima i leader del G7 terranno una videoconferenza domenica sull’Ucraina con la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il giorno non è casuale: Christiane Hoffmann, portavoce del governo di Berlino, ha infatti ricordato che l’8 maggio è una «data storica che segna la fine della seconda guerra mondiale in Europa». Il 9 maggio, invece, la Russia commemorerà il trionfo dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista, e il presidente Vladimir Putin ha conferito alla giornata «un valore quasi religioso», come scrive il New York Times. Al centro della videoconferenza prevista per domenica (la terza dall’inizio dell’anno con i partner del G7 per il cancelliere Olaf Scholz), ci saranno «i temi di attualità, in particolare la situazione in Ucraina. Il presidente ucraino ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 maggio 2022) La Germania ha annunciato che domenica prossima i leader del G7 terranno una videoconferenza domenicacon la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr. Il giorno non è casuale: Christiane Hoffmann, portavoce del governo di, ha infatti ricordato che l’8 maggio è una «data storica che segna la fine della seconda guerra mondiale in Europa». Il 9 maggio, invece, la Russia commemorerà il trionfo dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista, e il presidente Vladimir Putin ha conferito alla giornata «un valore quasi religioso», come scrive il New York Times. Al centro della videoconferenza prevista per domenica (la terza dall’inizio dell’anno con i partner del G7 per il cancelliere Olaf Scholz), ci saranno «i temi di attualità, in particolare la situazione in Ucraina. Il presidente ucraino ...

