Libretti postali dormienti estinti dal 21 giugno | come non perdere i soldi

A partire dal 21 giugno 2022 tutti i Libretti dormienti alla data del 30 novembre 2021 saranno estinti e l'importo al loro interno confluirà in un un Fondo gestito da Consap. Con Libretti dormienti si intendono quei Libretti postali non movimentati dal titolare da almeno 10 anni e con un saldo di almeno 100 euro. Il Fondo in questione è stato creato dalla Finanziaria 2006 per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie, e viene appunto alimentato dai rapporti dormienti. È possibile verificare se il proprio libretto rientra tra quelli che verranno estinti dal 21 giugno collegandosi al sito internet di Poste Italiane sulla pagina ...

