Advertising

GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Inter, #Calhanoglu: 'Scudetto più importante della Coppa Italia. Mettiamo pressione al Milan' - sportli26181512 : Inter, Calhanoglu: 'Scudetto più importante della Coppa Italia. Mettiamo pressione al Milan': Il centrocampista del… - MaSte92_ : RT @cmdotcom: #Inter, #Calhanoglu: 'Scudetto più importante della Coppa Italia. Mettiamo pressione al Milan' - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Inter, #Calhanoglu: 'Scudetto più importante della Coppa Italia. Mettiamo pressione al Milan' - cmdotcom : #Inter, #Calhanoglu: 'Scudetto più importante della Coppa Italia. Mettiamo pressione al Milan'… -

- Empoli, le formazioni ufficali(3 - 5 - 2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic,, Perisic; Lautaro, Correa. All. Inzaghi. EMPOLI (4 - 3 - 1 - ...... i consigli per la 36esima giornataInter - Empoli venerdì ore 18.45(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic,, Perisic; Lautaro, Dzeko. EMPOLI ...Inter in campo alle 18:45 per la 36.a giornata di Serie A. I nerazzurri affrontano l'Empoli al Meazza. Due gli squalificati nelle file dei toscani (Verre e Stojanovic), mentre tra i ...Simone Inzaghi si gioca molto nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Empoli ...