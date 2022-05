Hamsik lo svela sull’interesse della Juventus | le parole dell’ex Napoli!

(Di venerdì 6 maggio 2022) Mareksi è confessato al “Corriere dello Sport“. L’ex capitano del Napoli ha toccato diversi punti che vanno dalla sua esperienza in Turchia, un puntosituazione sul Napoli e l’interessamento. Sulla vittoria del campionato turco: “Quando ho firmato per il Trabzonspor non avevo chiara la forzasquadra. I dirigenti e l’allenatore ci credevano e devo dire che avevano ragione loro. Io l’ho capito dopo cinque giornate. Qui il livello del calcio è notevole, l’organizzazione del club è di altissimo spessore e la scelta si è rivelata giusta“. Parlando del Napoli: “È stato e resta un amore grande, che ho vissuto con grande intensità per dodici anni. Conservo amicizie, pure nella squadra ovviamente, anche se la mia riservatezza e la mia scarsa vena da comunicatore mi ...

Advertising

...butta via per un attimo la propria ritrosia, lascia che l'euforia galleggi sul Mar Nero, si fascia del proprio vissuto e loal Corriere dello Sport - Stadio . Lo fa a modo suo, con la ...Notizie oggi . Vi ricordate la maglia Camouflage della SSC Napoli Era la stagione 2013 - 2014 , Marekera ancora il capitano del Napoli e quell'anno la società tentò un primo esperimento di marketing legato all'abbigliamento: all'epoca il club non produceva ancora le proprie divise da gioco, ...Mentre usciva dal San Paolo, battendosi il cuore con la mano destra, Marek Hamsik stava semplicemente lanciando un messaggio: «Vi porterò qui dentro. Sempre». In una vita che, a modo suo è un romanzo, ...L'ex capitano azzurro si confessa dopo lo scudetto vinto in Turchia con il Trabzonspor: "Noi abbiamo sfiorato il titolo e anche Spalletti: vuol dire che ci sono le condizioni" ...