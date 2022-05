Enel combatte la crisi energetica (anche) con il carbone

Leggi su consumatore

(Di venerdì 6 maggio 2022) Sono dati ufficiali diffusi dalla stessa società, durante i primi tre mesi del 2022ha utilizzato moltoper produrre energia elettrica raggiungendo in pratica la quota di energia ricavata da fonti rinnovabili Come riportatoda Altreconomia, basta guardare ai dati diffusi nel Quarterly Bulletin 2022 relativo al primo trimestre dell’anno in corso L'articolo proviene da Consumatore.com.