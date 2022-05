Covid | Parlamento Ue | ok a rinnovo Green pass fino a giugno 2023

Advertising

LegaSalvini : Annalisa Tardino: nonostante la nostra proposta contraria, il Parlamento Europeo ha approvato la richiesta di proro… - borghi_claudio : @VaeVictis @guerrini_fabio I protocolli sono intese fra le parti sociali, il ministero del lavoro 'ospita' il tavol… - DSantanche : Ha mentito in Parlamento, ha voluto l'inutile #greenpass, non ha fermato il virus e ha massacrato imprese, turismo… - 68Ferrazzi : RT @LegaSalvini: Annalisa Tardino: nonostante la nostra proposta contraria, il Parlamento Europeo ha approvato la richiesta di proroga del… - AforizmyFraszky : RT @LegaSalvini: Annalisa Tardino: nonostante la nostra proposta contraria, il Parlamento Europeo ha approvato la richiesta di proroga del… -

Via libera daleuropeo all'estensione della validità del Green passfino a giugno 2023. La decisione è stata presa per 'assicurare che i cittadini dell'Unione possano beneficiare del ......, istituzioni e praticamente nove decimi dell'Italia a suo dire avrebbero combinato è stata penosa . Sara Cunial ha approfittato delle dichiarazioni di voto sul Decretoper ...Il Parlamento europeo ha certificato la conformità delle spese 2020 della maggior parte degli enti Ue, ad eccezione di Frontex, Comitato economico e sociale europeo e Consiglio UE. Per questo, è stato ...Il Parlamento europeo ha approvato l’estensione della validità del Green Pass per un altro anno: il testo, come riporta TgCom24, è passato con 432 voti favorevoli, 130 contrari e 23 astenuti nella sez ...