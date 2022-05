Bella Hadid è la nuova testimonial Swarovski (Di venerdì 6 maggio 2022) Tra eventi, impegni lavorativi e vita privata, Bella Hadid in questo periodo è sulla bocca di tutti. Lunedì 2 maggio ha partecipato al Met Gala e poi ha fatto discutere per l’outfit bollente sfoggiato all’after party (GUARDA QUI). Pochi giorni dopo l’evento più glam dell’anno, sono uscite le immagini della nuova campagna pubblicitaria di Swarovski: la protagonista è proprio Bella. Le sei facce di Bella Sweet Bella in rosaPoliedrica come il cristallo per cui presta il volto, Bella Hadid è una trasformista. Sa essere sexy, elegante e pop. E’ proprio quest’ultimo aggettivo che meglio descrive gli scatti dell’adv. Curati dal Direttore Creativo Giovanna Engelbert e fotografati da Mert Alas e Marcus Piggott, i sei ritratti catturano la ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tra eventi, impegni lavorativi e vita privata,in questo periodo è sulla bocca di tutti. Lunedì 2 maggio ha partecipato al Met Gala e poi ha fatto discutere per l’outfit bollente sfoggiato all’after party (GUARDA QUI). Pochi giorni dopo l’evento più glam dell’anno, sono uscite le immagini dellacampagna pubblicitaria di: la protagonista è proprio. Le sei facce diSweetin rosaPoliedrica come il cristallo per cui presta il volto,è una trasformista. Sa essere sexy, elegante e pop. E’ proprio quest’ultimo aggettivo che meglio descrive gli scatti dell’adv. Curati dal Direttore Creativo Giovanna Engelbert e fotografati da Mert Alas e Marcus Piggott, i sei ritratti catturano la ...

